Tennis, Billie Jean King Cup 2021: Finals rinviate a data da destinarsi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Finals della Billie Jean King Cup di BNP Paribas (ex Fed Cup), sono rinviate a data da destinarsi. Lo hanno annunciato l’ITF e l’Agenzia nazionale per lo sport ungherese (NSA). Le finali, originariamente in programma dal 13 al 18 aprile 2021 a Budapest, saranno riprogrammate in altra data nel 2021, mentre sono state confermate le date del play-off. La sfida tra Romania e Italia, prevista venerdì 16 e sabato 17 aprile, si giocherà a Cluj, come annunciato dalla federTennis rumena. Sedici squadre nazionali scenderanno in campo per assicurarsi la possibilità di giocare i preliminari del World Group 2022 della Billie Jean King Cup. La decisione ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) LedellaCup di BNP Paribas (ex Fed Cup), sonoda. Lo hanno annunciato l’ITF e l’Agenzia nazionale per lo sport ungherese (NSA). Le finali, originariamente in programma dal 13 al 18 aprilea Budapest, saranno riprogrammate in altranel, mentre sono state confermate le date del play-off. La sfida tra Romania e Italia, prevista venerdì 16 e sabato 17 aprile, si giocherà a Cluj, come annunciato dalla federrumena. Sedici squadre nazionali scenderanno in campo per assicurarsi la possibilità di giocare i preliminari del World Group 2022 dellaCup. La decisione ...

