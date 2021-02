Temptation Island: Anna Ascione si mostra senza veli (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ex protagonista di Temptation Island, dopo aver ritrovato l’amore nelle braccia di un fotografo campano, Giuseppe Annunziata, ha iniziato una nuova carriera da modella; molto seguita sui social, in queste ore ha condiviso una serie di scatti “vedo non vedo” realizzati dal suo nuovo ragazzo. Anna Ascione è stata una delle protagoniste di Temptation Island che ha visto la fine di un amore dopo il programma; la sua relazione con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ex protagonista di, dopo aver ritrovato l’amore nelle braccia di un fotografo campano, Giuseppe Annunziata, ha iniziato una nuova carriera da modella; molto seguita sui social, in queste ore ha condiviso una serie di scatti “vedo non vedo” realizzati dal suo nuovo ragazzo.è stata una delle protagoniste diche ha visto la fine di un amore dopo il programma; la sua relazione con Articolo completo: dal blog SoloDonna

