Tempesta D’amore | anticipazioni 19 febbraio | la gratitudine di Michelle

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 febbraio 2021), puntata 19: Christoph cecherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Karl gettando fango sul conto di Ariane. Mentre Rosalie si renderà conto di non poter più dire bugie. Scopriamo nei dettagli i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento dell’amatissima soap opera che ogni giorno appassiona i suoi fedeli telespettatori su Rete 4.192021 Christoph proverà a portare Karl verso di lui, facendogli sorgere dei dubbi nei riguardi di Ariane, l’uomo si metterà con tutto il suo impegno per fargli riavere i suoi soldi indietro. Successivamente Tim con la complicità dello stesso Christoph si metterà a sbirciare nella Suite di Karl, con la speranza ...