Telecronista spagnolo recita lo scioglilingua dei “trentatré trentini” in diretta E la squadra di Trento gli fa un regalo – Video

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Partita di Eurocup, in campo Levallois e. IlJose Manuel Puertas Garcia sta commentando il match quando, durante un timeout, si lancia nel famosodei. E loin modo perfetto. Per ringraziarlo, la società gli ha fatto un: gli ha spedito a casa una maglietta dell’Aquila Basket, ovviamente col numero 33, e una guida della città.Facebook/La Giornata Tipo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ha un seguito il simpatico siparietto che qualche settimana fa aveva visto protagonista il telecronista spagnolo Jose Manuel Puertas Garcia, che, commentando il match di Eurocup tra Aquila Basket e i francesi del Boulogne - Levallois, durante una pausa di gioco, aveva spiegato ai ...Come afferma su Facebook "La Giornata Tipo", quel telecronista "è il nostro nuovo idolo". Si tratta di Jose Manuel Puertas Garcia, telecronista che martedì scorso ha raccontato agli appassionati di - basket la partita di Euro Cup tra l'Aquila Basket e Boulogne - Levallois, vinta dai trentini 67 - 57. Durante la diretta, ...