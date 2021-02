Tecnologia, talenti e capitale. Come Brexit ridisegna l’Europa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tanti punti aperti, un cambiamento graduale, occasioni da cogliere. Dopo l’accordo raggiunto in extremis tra Unione Europea e Regno Unito a fine dicembre 2020, l’impatto di Brexit sta cominciando a manifestarsi sulle relazioni tra Londra e l’Europa comunitaria. Cosa cambia per il mondo della finanza, quale impatto può avere il tanto discusso esodo di multinazionali verso altre città europee sul futuro di Londra, che opportunità ci sono per l’Ue da cogliere in questo momento di cambiamento. I temi del secondo webinar del ciclo “Alumni Global Talks”, organizzato dall’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e moderato dal giornalista Gabriele Carrer, aiutano a capire concretamente che effetto ha Brexit oggi nella quotidianità di chi lavora tutti i giorni con il Regno Unito. «Ancora oggi non esiste un accordo sui ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tanti punti aperti, un cambiamento graduale, occasioni da cogliere. Dopo l’accordo raggiunto in extremis tra Unione Europea e Regno Unito a fine dicembre 2020, l’impatto dista cominciando a manifestarsi sulle relazioni tra Londra ecomunitaria. Cosa cambia per il mondo della finanza, quale impatto può avere il tanto discusso esodo di multinazionali verso altre città europee sul futuro di Londra, che opportunità ci sono per l’Ue da cogliere in questo momento di cambiamento. I temi del secondo webinar del ciclo “Alumni Global Talks”, organizzato dall’Associazione Alumni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e moderato dal giornalista Gabriele Carrer, aiutano a capire concretamente che effetto haoggi nella quotidianità di chi lavora tutti i giorni con il Regno Unito. «Ancora oggi non esiste un accordo sui ...

HuffPostItalia : Tecnologia, talenti e capitale. Come Brexit ridisegna l’Europa - GabrieleCarrer : RT @AlumniCattolica: Il Prof. Francesco Bestagno con gli #AlumniUnicatt Simone Rosti, Cristiana Visco e Tommaso Migliore e il giornalista @… - AlumniCattolica : Il Prof. Francesco Bestagno con gli #AlumniUnicatt Simone Rosti, Cristiana Visco e Tommaso Migliore e il giornalist… - Silvia67970200 : RT @RulingCompanie1: Marco Giovannini, CEO di Guala Closures 'Fondamentale per noi in Cina è stato attrarre i talenti locali e proporsi co… - Irene56989033 : RT @RulingCompanie1: Marco Giovannini, CEO di Guala Closures 'Fondamentale per noi in Cina è stato attrarre i talenti locali e proporsi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia talenti Torna il festival "Voci nell'Ombra". E quest'anno sarà totalmente on line ... un approfondimento sul podcast come tecnologia destinata a una sempre maggiore diffusione e la ... istituito nel 2016 in coerenza con la politica volta a promuovere e valorizzare i nuovi talenti e il ...

WINDTRE: al via piano formazione 'Empowering the Future' ... per valorizzare i talenti e sviluppare le professioni del futuro. WINDTRE ha colto questa sfida attraverso importanti investimenti sulla tecnologia, ma, soprattutto, sulle persone e con 'Empowering ...

Tecnologia, talenti e capitale. Come Brexit ridisegna l’Europa L'HuffPost Tecnologia, talenti e capitale. Come Brexit ridisegna l’Europa Il futuro di Londra, le lacune del trattato tra Ue e Uk. La seconda tavola rotonda organizzata dall’Associazione Alumni dell’Università Cattolica ...

Geosmartcampus presenta la Digital Academy dedicata alla formazione per l’innovazione e la trasformazione digitale Geosmartcampus ed i suoi partner isieme per dare vita alla nuova Geosmartcampus Digital Academy, nuova piattaforma per la formazione pensata per il superamento dello “skill gap” e per la riqualificazi ...

... un approfondimento sul podcast comedestinata a una sempre maggiore diffusione e la ... istituito nel 2016 in coerenza con la politica volta a promuovere e valorizzare i nuovie il ...... per valorizzare ie sviluppare le professioni del futuro. WINDTRE ha colto questa sfida attraverso importanti investimenti sulla, ma, soprattutto, sulle persone e con 'Empowering ...Il futuro di Londra, le lacune del trattato tra Ue e Uk. La seconda tavola rotonda organizzata dall’Associazione Alumni dell’Università Cattolica ...Geosmartcampus ed i suoi partner isieme per dare vita alla nuova Geosmartcampus Digital Academy, nuova piattaforma per la formazione pensata per il superamento dello “skill gap” e per la riqualificazi ...