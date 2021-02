Team New Zealand e le vele Batman: soluzione copiata da American Magic. Come funziona e che vantaggi? – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Team New Zealand ha strabiliato tutti durante l’allenamento di ieri, quando ha sfoggiato le ribattezzate vele Batman. Una mossa tecnica all’improvviso dei detentori della America’s Cup, i quali si stanno prepando a fronteggiare il vincitore del confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk. Chi vincerà la Finale della Prada Cup avrà la possibilità di sfidare i kiwi e di andare a caccia del trofeo sportivo più antico al mondo nella baia di Auckland. Va precisato che non si tratta di una soluzione esclusiva e radicalmente nuova, ma che si era già vista su American Magic Come hanno evidenziato Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails: “È il primo Team che ha copiato l’idea di American Magic, la prima a ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)Newha strabiliato tutti durante l’allenamento di ieri, quando ha sfoggiato le ribattezzate. Una mossa tecnica all’improvviso dei detentori della America’s Cup, i quali si stanno prepando a fronteggiare il vincitore del confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk. Chi vincerà la Finale della Prada Cup avrà la possibilità di sfidare i kiwi e di andare a caccia del trofeo sportivo più antico al mondo nella baia di Auckland. Va precisato che non si tratta di unaesclusiva e radicalmente nuova, ma che si era già vista suhanno evidenziato Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails: “È il primoche ha copiato l’idea di, la prima a ...

