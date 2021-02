Tamponi Lazio, la Procura di Avellino chiede l’esame del Dna per Immobile, Strakosha e Leiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Procura di Avellino ha chiesto l’esame del Dna per Immobile, Strakosha e Leiva, nell’ambito del caso Tamponi che ha investito la Lazio. Si intende appurare se i Tamponi negativi dichiarati dal club biancoceleste appartenessero davvero ai tre giocatori. “La Procura di Avellino ha chiesto l’esame del Dna, attraverso il prelievo salivare, dei tre giocatori. E’ stato già nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paola Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della Lazio. I piemme, guidati dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ladiha chiestodel Dna per, nell’ambito del casoche ha investito la. Si intende appurare se inegativi dichiarati dal club biancoceleste appartenessero davvero ai tre giocatori. “Ladiha chiestodel Dna, attraverso il prelievo salivare, dei tre giocatori. E’ stato già nominato il perito dal Gip e si tratta della dottoressa Paola Salvatore dell’università Federico II di Napoli. Si procederà entro il 15-20 marzo nella data utile che verrà concordata dal Tribunale con i giocatori della. I piemme, guidati dal ...

capuanogio : ?? #Lazio deferita per mancata osservanza dei protocolli #Figc sul #Covid. Secondo la Procura, un positivo in campo… - forumJuventus : [CdS] Caso tamponi Lazio: ipotesi vittoria a tavolino per Torino e Juve? La sentenza potrebbe arrivare solo a fine… - ZZiliani : Sul caso #tamponi-#Lazio è bene ricordare che a giugno, alle ripresa dopo lo stop per Covid, #Juventus e #Lazio per… - Daniele64181695 : @massicaroletti @OfficialSSLazio Attacco diretto verso lotito e la lazio...caos tamponi una colossale buffonata orc… - Lopez92Paul : RT @romanewseu: Caos tamponi #Lazio, #Lotito deferito: cosa rischia il club #ASRoma #RomanewsEU -