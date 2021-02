Tamponi lasciapassare Covid | cosa sono e come vuole usarli la Germania per riaprire tutto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Si scrive «», si legge test rapidi antigenici pere rimettere in moto l'economia in particolare nei tanti, troppi comparti penalizzati dalle restrizioni: ristorazione, cultura e spettacolo, centri fitness e piscine, cinema ed eventi. Lapunta sui test-lampo per mettere fine alle restrizioni e chiusure di settori importanti per il tessuto economico e l'occupazione, senza i quali fatica il rilancio dell'economia e soffre l'occupazione. Inse ne parla da un po' e ora il ministro della Salute, Jens Spahn, ha annunciato ai microfoni dell'emittente Rnd che «dal 1° marzo tutti i cittadini potranno essere testati gratuitamente con test rapidi antigenici da personale qualificato». Iveloci ...

