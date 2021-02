Tagliavanti | nostro petrolio sono innovazione e ricerca

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma – “Dal punto di vista economico Roma e’ una bella addormentata, ha tantissime eccellenze che finiscono pero’ quasi per annegare nella sua confusione. Ogni tanto pero’ emergono con forza e ce ne ricordiamo.” “Mi riferisco ad esempio a un polo universitario e dellasenza eguali nelPaese e con pochi paragoni in Europa oppure al fatto che nel 2020 siamo stati la citta’ italiana con il piu’ alto incremento percentuale del numero di start-up innovative.” “E ancora durante la pandemia ci siamo accorti di avere un’autentica eccellenza, non solo italiana, nel campo dellascientifica e della medicina come l’ospedale Spallanzani oppure il Tecnopolo Castel Romano dove, tra gli altri, ha sede Reithera che sta sviluppando il famoso vaccino a kilometro zero.” “Voglio dire che le eccellenze le abbiamo ma vanno collegate ...