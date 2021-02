Supplenze da graduatorie di istituto, conseguenze per docente che rifiuta la proroga (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra le modifiche apportate dall’OM.60 sul Regolamento delle Supplenze c’è quella che fa riferimento alle Supplenze da graduatoria di istituto esplicitata nell’art.14 comma 1. A volte capita che un supplente, per motivi personali, rifiuti la proroga (data spesso per scontata dalle segreterie scolastiche). La normativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra le modifiche apportate dall’OM.60 sul Regolamento dellec’è quella che fa riferimento alleda graduatoria diesplicitata nell’art.14 comma 1. A volte capita che un supplente, per motivi personali, rifiuti la(data spesso per scontata dalle segreterie scolastiche). La normativa. L'articolo .

scuolainforma : Graduatorie Provinciali Supplenze, elenchi aggiuntivi I fascia (Bozza Decreto) - JBAndrep : @longagnani @rockapasso Eh lo so bene... Ma quello che è stato fatto quest'estate con 3 bandi di concorso, rinnovo… - scuolainforma : #Supplenze #ATA da #graduatorie di III fascia: cosa fare in caso di errori - infoitinterno : Supplenze da Graduatorie terza fascia ATA: in caso ci si accorge di errori punteggio si deve sollecitare scuola al… - orizzontescuola : Supplenze da Graduatorie terza fascia ATA: in caso ci si accorge di errori punteggio si deve sollecitare scuola al… -