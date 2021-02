Super Smash Bros. Ultimate: Pyra e Mythra sono le due nuove combattenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Due personaggi al prezzo di uno: Pyra e Mythra da Xenoblade Chronicles 2 fanno il loro debutto in Super Smash Bros. Ultimate… a marzo! Ne abbiamo parlato a più riprese, ma il Nintendo Direct di ieri sera ha finalmente svelato l’arrivo di Pyra e Mythra in Super Smash Bros. Ultimate. Le due spadaccine, una lo specchio dell’altra, saranno le rappresentanti di Xenoblade Chronicles 2 all’interno dell’enciclopedico picchiaduro di Masahiro Sakurai, e per l’occasione il loro character designer Masatsugu Saito ha pubblicato l’illustrazione che potete ammirare qui sopra. Non solo: il loro arrivo è fissato per il prossimo mese, anche se al momento non sappiamo date e orari della presentazione ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Due personaggi al prezzo di uno:da Xenoblade Chronicles 2 fanno il loro debutto in… a marzo! Ne abbiamo parlato a più riprese, ma il Nintendo Direct di ieri sera ha finalmente svelato l’arrivo diin. Le due spadaccine, una lo specchio dell’altra, saranno le rappresentanti di Xenoblade Chronicles 2 all’interno dell’enciclopedico picchiaduro di Masahiro Sakurai, e per l’occasione il loro character designer Masatsugu Saito ha pubblicato l’illustrazione che potete ammirare qui sopra. Non solo: il loro arrivo è fissato per il prossimo mese, anche se al momento non sappiamo date e orari della presentazione ...

