Sunless Sea è il prossimo regalo di Epic Games Store

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal25 febbraio arriverà su, in forma gratuita,Sea, interessante survival RPG esplorativo di stampo indie, per restare fino al 4 marzo.Sea, originariamente uscito nel 2015 grazie a Failbetter, è un gioco di scoperta, solitudine e morte frequente, ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London. Dal sapore discretamente lovecraftiano,Sea viene presentato in questo modo dai suoi creatori: "Se non ti piegheranno granchi giganti, iceberg senzienti e sciami di pipistrelli, ci penseranno la pazzia e il cannibalismo. Ma il vecchio oceano oscuro ti chiama e le anime coraggiose che osano solcarne le onde verranno ricompensate". Leggi altro...