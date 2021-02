BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 'Striscia la notizia', Tapiro d'oro a Maria Elena Boschi rimasta senza poltrona #MariaElenaBoschi - MediasetTgcom24 : 'Striscia la notizia', Tapiro d'oro a Maria Elena Boschi rimasta senza poltrona #MariaElenaBoschi… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: #StriscialaNotizia festeggia le 7.000 puntate, confermandosi il programma satirico di informazione più longevo della TV.… - APmagazineit : #StriscialaNotizia festeggia le 7.000 puntate, confermandosi il programma satirico di informazione più longevo dell… - kvodzuken : ma è il tizio che parla di internet a striscia la notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia

Nel nuovo governo guidato da Mario Draghi è rimasta senza poltrona. Ma ora Maria Elena Boschi si può consolare con il Tapiro d'oro (il secondo della carriera) di 'la' . Nella puntata in onda il 18 febbraio, la capogruppo alla Camera di Italia Viva viene intercettata a Roma da Valerio Staffelli, che le consegna il premio satirico. Maria Elena ...Continua l'inchiesta disugli sprechi delle sedi estere Rai . Nella puntata in onda stasera, l'inviato Pinuccio apprende che la tv di Stato ha lanciato un'indagine di mercato per "individuare operatori per Servizi ...Entrato un lotto di 2.000 iniezioni donate dalla Russia. Voci su una consegna dagli Emirati: inizia la «campagna elettorale» palestinese. «Situazione pandemica sotto controllo» ...Il Milan, sul proprio sito, ha pubblicato otto curiosità relative al match contro la Stella Rossa, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League ...