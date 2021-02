Story Of Love: il video del singolo dei Bon Jovi (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ uscito oggi il video del singolo Story Of Love dei Bon Jovi e da domani sarà disponibile in vinile l’album 2020. Story Of Love: da dove arrivare questo singolo? L’evento di lancio del video di questo brano, tratto dall’album “2020” di Bon Jovi. Alle 18.00 di oggi 18 febbraio 2021 Jon era in collegamento live su YouTube per rispondere alle domande dei fan. E da domani, 19 febbraio, per gli appassionati e i collezionisti, il disco uscito il 2 ottobre 2020 per Universal Music/Island Records, sarà disponibile nel formato vinile. Bon Jovi, ‘2020’ – Recensione Album Story Of Love: storia di una vita di amore e famiglia Il video, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ uscito oggi ildelOfdei Bone da domani sarà disponibile in vinile l’album 2020.Of: da dove arrivare questo? L’evento di lancio deldi questo brano, tratto dall’album “2020” di Bon. Alle 18.00 di oggi 18 febbraio 2021 Jon era in collegamento live su YouTube per rispondere alle domande dei fan. E da domani, 19 febbraio, per gli appassionati e i collezionisti, il disco uscito il 2 ottobre 2020 per Universal Music/Island Records, sarà disponibile nel formato vinile. Bon, ‘2020’ – Recensione AlbumOf: storia di una vita di amore e famiglia Il, ...

