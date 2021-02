Stop al bando sulle primule volute da Arcuri FdI | «Era ora Risparmieremo 600 milioni»

(Di giovedì 18 febbraio 2021)alper la realizzazione dei padiglioni a forma di primula per la somministrazione dei vaccini. Tutto sospeso. Il contestato progetto ‘petaloso’ dell’architetto Stefano Boeri si ferma. L’idea elaborata su richiesta del commissariodall’archistar – per la cui realizzazione si sarebbero spesi circa 600di euro – è archiviata. Revocato ilper i padiglioni-primula di Boeri La revoca delpubblico arriva al termine di pressioni e richieste di chiarezza. Su un business poco trasparente. Il ‘concept architettonico’ della campagna vaccinale anti-covid ha ricevuto valanghe di critiche. Non solo sulla scelta estetica, contestata da molti architetti (meno noti al grande pubblico di Boeri). Nelle settimane successive al grande annuncio mediatico sono cresciuti ...

