Stella Rossa-Milan | programma e telecronisti Sky Sport andata sedicesimi Europa League

Il programma e i telecronisti di Stella Rossa-Milan, match valido per l'andata dei sedicesimi di di finale di Europa League 2020/2021. In terra serba i rossoneri cercheranno di portare a casa un punteggio favorevole per far sì che si possa giocare con tranquillità il ritorno in vista di un passaggio del turno agevole. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.55 di giovedì 18 febbraio. Stella Rossa-Milan sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Nando Orsi.

