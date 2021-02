Stella Rossa-Milan, Pioli: “2-2 buon risultato, ma avremmo meritato la vittoria” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non abbiamo avuto la qualità per fare un passaggio in più, per chiudere la partita e per fare un gol in più. Purtroppo parliamo di una non vittoria che però avremmo meritato. Rimane comunque un buon risultato e per il passaggio del turno ci penseremo più avanti”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo il 2-2 contro la Stella Rossa nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. “La partita l’abbiamo fatta. Poi abbiamo fatto i nostri errori, qualcosina abbiamo concesso – ha precisato Pioli ai microfoni di Sky Sport -. Siamo stati sempre abbastanza compatti, abbiamo concesso soltanto qualche ripartenza. Era la partita giusta per portare a casa la vittoria ma non abbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non abbiamo avuto la qualità per fare un passaggio in più, per chiudere la partita e per fare un gol in più. Purtroppo parliamo di una nonche però. Rimane comunque une per il passaggio del turno ci penseremo più avanti”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Stefano, dopo il 2-2 contro lanell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. “La partita l’abbiamo fatta. Poi abbiamo fatto i nostri errori, qualcosina abbiamo concesso – ha precisatoai microfoni di Sky Sport -. Siamo stati sempre abbastanza compatti, abbiamo concesso soltanto qualche ripartenza. Era la partita giusta per portare a casa lama non abbiamo ...

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - AndreaBricchi77 : Arbitraggio scandaloso come nella miglior tradizione della Stella Rossa. - SkySport : ??? STELLA ROSSA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? aut. #Pankov (42') ? rig. #Kanga (52') ? rig. #Hernandez (61') ?… - maldiniforever3 : @samucastillejo vs Stella Rossa ???? #castillejo #acmilan #acm #acmilan1899 #alwaysacmilan #weareacmilan #followme… - __paolo__1 : @OfficialDuivel siamo scoppiati fisicamente e mentalmente. il derby si perde, poi passiamo in coppa, perche stella… -