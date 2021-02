Stella Rossa-Milan oggi, Europa League: orario, tv, streaming, programma, probabili formazioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Riparte da Belgrado il cammino stagionale europeo del Milan, impegnato oggi contro la Stella Rossa nella sfida d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio maschile. I rossoneri devono rialzare la testa dopo il brutto passo falso di La Spezia, in cui hanno perso la leadership della classifica per un punto in favore dell’Inter, in attesa del derby scudetto di questa domenica. La banda di Stefano Pioli vuole quindi ritrovare alcune certezze in vista del rush finale della stagione, dove proverà a lottare fino in fondo per vincere campionato ed Europa League. Stasera sarà necessaria una partita di grande attenzione in trasferta, per non complicarsi la vita verso il match di ritorno della prossima settimana a San ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Riparte da Belgrado il cammino stagionale europeo del, impegnatocontro lanella sfida d’andata dei sedicesimi di finale dell’2020-2021 di calcio maschile. I rossoneri devono rialzare la testa dopo il brutto passo falso di La Spezia, in cui hanno perso la leadership della classifica per un punto in favore dell’Inter, in attesa del derby scudetto di questa domenica. La banda di Stefano Pioli vuole quindi ritrovare alcune certezze in vista del rush finale della stagione, dove proverà a lottare fino in fondo per vincere campionato ed. Stasera sarà necessaria una partita di grande attenzione in trasferta, per non complicarsi la vita verso il match di ritorno della prossima settimana a San ...

