Stella Rossa-Milan: le probabili formazioni del match (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefano Pioli prepara un turnover importante per la caldissima sfida del Marakanà: in vista del derby il Milan non può permettersi altri passi falsi Una vittoria per ritrovare fiducia, una vittoria per rilanciarsi, una vittoria per caricarsi in vista del derby: Stella Rossa-Milan non è solo la sfida d'andata dei sedicesimi di Europa League, ma un vero spartiacque in vista del decisivo rush finale della stagione. Dejan Stankovic, storico giocatore dell'Inter, ha acceso il match con le dichiarazioni della vigilia: al Marakanà si prospetta una sfida infuocata. Le probabili formazioni di Stella Rossa-Milan QUI Stella Rossa – Stankovic propone un 4-2-3-1 speculare al modulo ...

