Stella Rossa-Milan | le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Milan, gara dei sedicesimi di finale di Europa League:Stella Rossa (3-5-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. All.: StankovicMilan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All. PioliSquadre in campo alle 18.55

