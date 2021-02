STELLA ROSSA-MILAN | Europa League | Top e Flop | le pagelle News

AndreaBricchi77 : Arbitraggio scandaloso come nella miglior tradizione della Stella Rossa. - mmajernamarco : Abbiamo perso con lo Spezia,pareggiato con la Stella Rossa se tanto mi da tanto Stankovic e tutti gli interisti lo… - Noovyis : (Europa League, all’intervallo Stella Rossa-Milan 0-1. Braga-Roma 0-1: Dzeko al 5’) Playhitmusic - - MilanWorldForum : Tonali sul pareggio con la Stella Rossa -) - gianlucasavari1 : @ZZiliani MA hai visto da dove nasce il gol della stella rossa? Di barella e vidal che marcano a uomo l’arbitro non parli? -

Ultime Notizie dalla rete : STELLA ROSSA

Commenta per primo Dejan Stankovic , tecnico della, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan nell'andata dei sedicesimi di Europa League: 'Il Milan è micidiale, molto veloce. Non abbiamo mollato e sono contento per i ragazzi'. ...- Milan 2 - 2 (leggi qui il servizio completo) Olympiacos - Psv 4 - 2 ? Spettacolo al Pireo, dove nel primo tempo è pioggia di gol: al 9' greci in vantaggio con il colpo di testa di ...Il tecnico del Milan ha parlato al termine del pareggio per 2-2 contro la Stella Rossa: "Dovevamo fare di più". Il ritorno alla vittoria del Milan è rimandato. Dopo la sconfitta contro lo Spezia in ...Finale amaro per il Milan, che incassa il gol del 2-2 della Stella Rossa sugli sviluppi di un calcio d'angolo regalato dall'arbitro (c'era un fuorigioco e un fallo netto su ...