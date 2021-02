Stella Rossa-Milan, a Belgrado 33 anni dopo il match che rese immortale il Diavolo di Sacchi: Savicevic, il Marakana, la nebbia, Donadoni ko (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci sono partite che segnano un confine. Una linea di demarcazione che dà inizio a una storia diversa. Per il Milan di Arrigo Sacchi è la sfida contro la Stella Rossa di Belgrado, stagione 1988/89, ottavi di Coppa Campioni. Proprio lo stesso avversario contro cui i rossoneri di Stefano Pioli dovranno giocare giovedì 18 febbraio nell’andata dei sedicesimi di Europa League. È il 26 ottobre 1988. San Siro non è tutto esaurito. D’altronde quella partita è solo un ottavo di finale e l’avversaria dei rossoneri non è una squadra di grido. È la Stella Rossa di Belgrado, uno dei club più importanti di Jugoslavia ma in campo internazionale la sua fama è ancora limitata. I biancorossi sono allenati da Branko Stankovic e hanno alcuni giovani di grande talento e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci sono partite che segnano un confine. Una linea di demarcazione che dà inizio a una storia diversa. Per ildi Arrigoè la sfida contro ladi, stagione 1988/89, ottavi di Coppa Campioni. Proprio lo stesso avversario contro cui i rossoneri di Stefano Pioli dovranno giocare giovedì 18 febbraio nell’andata dei sedicesimi di Europa League. È il 26 ottobre 1988. San Siro non è tutto esaurito. D’altronde quella partita è solo un ottavo di finale e l’avversaria dei rossoneri non è una squadra di grido. È ladi, uno dei club più importanti di Jugoslavia ma in campo internazionale la sua fama è ancora limitata. I biancorossi sono allenati da Branko Stankovic e hanno alcuni giovani di grande talento e ...

