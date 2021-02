Stella Rossa-Milan 2-2: rossoneri beffati al Marakanà (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arriva al 94? il pareggio beffa della Stella Rossa: un Milan da turnover non va oltre il 2 a 2 in casa dei serbi. A San Siro sarà battaglia Dopo la sconfitta contro lo Spezia ci si aspettava una risposta dal Diavolo, arrivata solo in parte: al Marakanà finisce con un pareggio beffa per 2 a 2. Milan punito da una difesa imprecisa e un arbitro inadeguato. Iniziano bene i rossoneri e sono ben due i gol annullati alla squadra di Pioli nei primi minuti: prima c’è fuorigioco su Castillejo, e poi Theo tocca il pallone con il braccio prima di insaccare a porta vuota. I padroni di casa tentano soprattutto il tiro dalla distanza, ma Donnarumma si fa trovare pronto su tutte le occasioni. L’occasione più ghiotta del primo tempo capita sui piedi di Ante Rebic, servito in profondità da ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arriva al 94? il pareggio beffa della: unda turnover non va oltre il 2 a 2 in casa dei serbi. A San Siro sarà battaglia Dopo la sconfitta contro lo Spezia ci si aspettava una risposta dal Diavolo, arrivata solo in parte: alfinisce con un pareggio beffa per 2 a 2.punito da una difesa imprecisa e un arbitro inadeguato. Iniziano bene ie sono ben due i gol annullati alla squadra di Pioli nei primi minuti: prima c’è fuorigioco su Castillejo, e poi Theo tocca il pallone con il braccio prima di insaccare a porta vuota. I padroni di casa tentano soprattutto il tiro dalla distanza, ma Donnarumma si fa trovare pronto su tutte le occasioni. L’occasione più ghiotta del primo tempo capita sui piedi di Ante Rebic, servito in profondità da ...

