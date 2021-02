Stella Rossa-Milan 2-2 al 90?: beffa per i rossoneri | Europa League News (Di giovedì 18 febbraio 2021) Terminato, al 'Marakana' di Belgrado, il match Stella Rossa-Milan, andata dei sedicesimi di Europa League. Ecco tutto quello che è successo nella partita Stella Rossa-Milan 2-2 al 90?: beffa per i rossoneri Europa League News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021) Terminato, al 'Marakana' di Belgrado, il match, andata dei sedicesimi di. Ecco tutto quello che è successo nella partita2-2 al 90?:per iPianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - pisto_gol : Quel giorno è nato il Milan che ha fatto la Storia (nonostante uno dei più clamorosi scandali arbitrali della CdC)… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: MILAN, CHE BEFFA! ?? Rossoneri a un passo dalla vittoria a Belgrado ma in pieno recupero arriva il pareggio della Stella R… - RaiSport : ? Il #Milan sfiora il colpo, 2-2 a #Belgrado #Pavkov salva la #StellaRossa al 93' ?? - VlnN94 : Da quando è arrivato Milan 0 3 Atalanta Inter 2 1 Milan Spezia 2 0 Milan Stella Rossa 2 2 Milan E naturalmente ze… -