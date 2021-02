Stella Rossa Milan 0-0 LIVE: gol annullato a Castillejo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Allo stadio Rajko Miti?, il match valido per l’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2020/2021 tra Stella Rossa e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Rajko Mitic”, Stella Rossa e Milan si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Stella Rossa Milan 0-0 MOVIOLA 1? Partiti – Stella Rossa in possesso di palla. 4? Occasione per il Milan – Bennacer lancia lungo verso Rebic, Borjan in uscita blocca la sfera. 6? Gol annullato a Castillejo – Rebic ha servito centralmente l’esterno spagnolo che solo davanti a Borjan lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Allo stadio Rajko Miti?, il match valido per l’andata dei sedicesimi dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Rajko Mitic”,si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Partiti –in possesso di palla. 4? Occasione per il– Bennacer lancia lungo verso Rebic, Borjan in uscita blocca la sfera. 6? Gol– Rebic ha servito centralmente l’esterno spagnolo che solo davanti a Borjan lo ...

