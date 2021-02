Stati Uniti nella morsa del gelo: 30 morti. Milioni di persone in Texas senza elettricità e riscaldamento (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si tratta di una situazione “di freddo eccezionale rimarrà fino alla fine della settimana”, spiega il National Weather Service, che ha messo in ginocchio anche diversi Stati tradizionalmente miti del Sud come Texas, Louisiana, Alabama e Oregon. Tutti travolti dal gelo polare e flagellati da giorni di tempeste che finora hanno causato almeno 30 morti, vittime di incidenti di varia natura collegati all’ondata eccezionale di freddo. Permangono i problemi di blackout che lasciano oltre 1,1 Milioni di americani senza elettricità, e quindi riscaldamento in Louisiana, Alabama e Oregon. Ma la principale crisi si registra da giorni in Texas, principale produttore di energia del Paese la cui rete indipendente dal controllo federale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si tratta di una situazione “di freddo eccezionale rimarrà fino alla fine della settimana”, spiega il National Weather Service, che ha messo in ginocchio anche diversitradizionalmente miti del Sud come, Louisiana, Alabama e Oregon. Tutti travolti dalpolare e flagellati da giorni di tempeste che finora hanno causato almeno 30, vittime di incidenti di varia natura collegati all’ondata eccezionale di freddo. Permangono i problemi di blackout che lasciano oltre 1,1di americani, e quindiin Louisiana, Alabama e Oregon. Ma la principale crisi si registra da giorni in, principale produttore di energia del Paese la cui rete indipendente dal controllo federale, ...

mtvitalia : I BTS hanno conquistato il mondo e per la prima volta in assoluto saranno protagonisti di #MTVUnplugged ?? Appuntame… - repubblica : Ballerina riceve le prime scarpette abbinate al colore della pelle: la reazione è emozionante - sole24ore : Texas, il gelo manda in blackout il cuore energetico degli Stati Uniti - ilbarone1967 : RT @MaryamSenada: ???????????????????? GRANDE PUTIN! La Russia fa esplodere il regime di Biden per la 'persecuzione' dei sostenitori di Tru… - xGaBollo : Comunque vorrei parlare riguardo dei volontari studenti che ho incontrato con mamma davanti alla crai e poi dire ch… -