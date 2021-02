Stanley Kubrick: Lunatic at Large, il suo film mai girato, sarà prodotto in autunno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno dei film non realizzati di Stanley Kubrick, intitolato Lunatic at Large, sarà grato quasi un quarto di secolo dopo la sua morte. Dopo 22 anni dalla morte di Stanley Kubrick una sua sceneggiatura mai utilizzata, Lunatic at Large, potrebbe diventare presto un film. Si tratta di un thriller noir co-scritto con Jim Thompson, la cui produzione potrebbe iniziare il prossimo autunno. Secondo Variety, Stanley Kubrick tornerà nell'universo cinematografico grazie a questa sceneggiatura mai sviluppata sul grande schermo che ora ha il titolo di Lunatic at Large, i cui diritti sono stati opzionati dai produttori Bruce Hendricks ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno deinon realizzati di, intitolatoatgrato quasi un quarto di secolo dopo la sua morte. Dopo 22 anni dalla morte diuna sua sceneggiatura mai utilizzata,at, potrebbe diventare presto un. Si tratta di un thriller noir co-scritto con Jim Thompson, la cui produzione potrebbe iniziare il prossimo. Secondo Variety,tornerà nell'universo cinematografico grazie a questa sceneggiatura mai sviluppata sul grande schermo che ora ha il titolo diat, i cui diritti sono stati opzionati dai produttori Bruce Hendricks ...

