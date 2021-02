Sport italiano sotto choc: il campione è venuto a mancare (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Se ne va un pezzo della storia della scherma – ha commentato il presidente della Federazione italiana scherma Giorgio Scarso -: faceva parte di quella pattuglia di grandi schermidori che hanno onorato l’Italia tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60 ed è stata una persona capace di dare la sua presenza in tutti i momenti importanti, anche negli ultimi anni. Con stile, garbo e classe ha interpretato la scherma a 360 gradi. Lo ricorderemo come uno dei nostri più grandi campioni". E’ morto Gianluigi Saccaro, l’ultimo rappresentante della squadra di spada che vinse l’oro olimpico ai Giochi di Roma 1960 composta fra gli altri da Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiarotti, Carlo Pavesi e Alberto Pellegrini. Saccaro, 82 anni, in carriera vinse anche altre due medaglie olimpiche, l’argento a squadre a Tokyo 1964 e il bronzo nella spada individuale a Città del Messico 1968, oltre ai due ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Se ne va un pezzo della storia della scherma – ha commentato il presidente della Federazione italiana scherma Giorgio Scarso -: faceva parte di quella pattuglia di grandi schermidori che hanno onorato l’Italia tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60 ed è stata una persona capace di dare la sua presenza in tutti i momenti importanti, anche negli ultimi anni. Con stile, garbo e classe ha interpretato la scherma a 360 gradi. Lo ricorderemo come uno dei nostri più grandi campioni". E’ morto Gianluigi Saccaro, l’ultimo rappresentante della squadra di spada che vinse l’oro olimpico ai Giochi di Roma 1960 composta fra gli altri da Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiarotti, Carlo Pavesi e Alberto Pellegrini. Saccaro, 82 anni, in carriera vinse anche altre due medaglie olimpiche, l’argento a squadre a Tokyo 1964 e il bronzo nella spada individuale a Città del Messico 1968, oltre ai due ...

