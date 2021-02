Spezia | Agudelo | ” Spero di segnare contro la Fiorentina Felice di come rendo nel nuovo ruolo”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Kevin, uno dei calciatori rivelazioni dellodi Italiano, ha parlato a Il secolo XIX in vista della garala, sua ex squadra: "Domanidial Franchi. Ora voglio dimostrare ai Viola che posso fare molto di più in campo di quello che ho fatto a Firenze. Adesso sto giocando in un, mi piacerebbe fare il primo gol da attaccante proprio in casa della. Sono contento, mai mi sarei aspettato di rendere così bene. E' stato il mister a chiedermi di giocare davanti, quando mi ha chiesto se me la sentivo gli ho risposto subito che ce l'avrei messa tutta e che avrei fatto del mio meglio".caption id="attachment 1096095" align="alignnone" width="3000"...