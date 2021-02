“Speriamo che il vaccino la levi dalle p****” | l’odio delle bestie contro Liliana Segre

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Aveva paura di morire la stronza? Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla… e ora ha paura di morire?”. E poi: “E orache ilfaccia il suo dovere (e lapalle)”. E ancora: “Ecco lo spogliarello buonista della senatrice a vita”. E, come se non bastasse: “VAI A LAVORARE LADRAAAAA”. Fino a: “Ma se tirasse le cianche, quanto si risparmierebbe”. Sono solo alcuni dei commenti spaventosi che le solitehanno rivolto alla senatrice a vita, nel giorno in cui si è sottoposta alla prima dose dianti-Covid all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Un’ondata d’odio di una violenza irreale, tra insulti, offese sessiste, minacce e auguri di morte, vomitati nei confronti di una donna di 90 anni ...

