Sparano a una donna che gli aveva chiesto di fare silenzio al cinema: coppia arrestata negli USA (Di giovedì 18 febbraio 2021) La polizia ha arrestato la coppia che il 9 gennaio aveva sparato a una donna che aveva chiesto ai due di fare silenzio all'interno di un cinema Gli Stati Uniti d'America non finiscono mai di stupire. Questa volta, la polizia ha arrestato una coppia che lo scorso 9 gennaio all'interno di un cinema aveva sparato ad una donna rea di aver chiesto ai due di fare silenzio durante la visione di un film. La sparatoria è avvenuta in un cinema di Atlanta e, secondo The Atlanta Journal-Consitution, (di 22 anni) sono stati presi sotto custodia in Indiana e sono stati accusati di assalto aggravato dal possesso di arma da fuoco ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) La polizia ha arrestato lache il 9 gennaiosparato a unacheai due diall'interno di unGli Stati Uniti d'America non finiscono mai di stupire. Questa volta, la polizia ha arrestato unache lo scorso 9 gennaio all'interno di unsparato ad unarea di averai due didurante la visione di un film. La sparatoria è avvenuta in undi Atlanta e, secondo The Atlanta Journal-Consitution, (di 22 anni) sono stati presi sotto custodia in Indiana e sono stati accusati di assalto aggravato dal possesso di arma da fuoco ...

anxietyball19 : Chissà come si sentono gli altri che sparano merda su Dayane h24, che vedono arrivarle 4 aerei in una settimana sola - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sparano a una donna che gli aveva chiesto di fare silenzio al cinema: coppia arrestata negli USA… - CVanessa87 : Scusate ma l'esigenza che hanno alcune del #TZvip di scusarsi per l'aereo dei #gregorelli?Con annessa frecciata a G… - DjRaf : Insomma, una sana via di mezzo fra quelli che ne sparano una ogni ora senza preoccuparsi delle conseguenze e i regn… - LPincia : RT @DiDimiero: Ma allora perchè l'immunologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano, solo pochi giorni fa, ci terrorizzava con la vari… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparano una Sparano a una donna che gli aveva chiesto di fare silenzio al cinema: coppia arrestata negli USA La vittima è stata colpita non mortalmente alla spalla e, una volta fuggita dal cinema, ha chiamato la polizia da un drugstore lì vicino. I testimoni sostengono di aver sentito un solo colpo di arma ...

Rosolini, minaccia di rovinargli il raccolto e loro gli sparano: arrestati Poco più tardi una chiamata al 112 allertò i Carabinieri di Noto indirizzando gli uomini dell'Arma verso un casolare dove i militari rinvennero un uomo gravemente ferito al collo ed al capo da un ...

Spara a 21enne per vendicare accoltellamento, arrestato Agenzia ANSA Una nuova stazione per Domat/Ems L'area della stazione di Domat/Ems subirà un completo rifacimento, indica oggi la Ferrovia retica. Saranno investiti quasi trenta milioni di franchi. I lavori dureranno poco più di due anni a partire ...

Sparano a una donna che gli aveva chiesto di fare silenzio al cinema: coppia arrestata negli USA La polizia ha arrestato la coppia che il 9 gennaio aveva sparato a una donna che aveva chiesto ai due di fare silenzio all'interno di un cinema Gli Stati Uniti d'America non finiscono mai di stupire.

La vittima è stata colpita non mortalmente alla spalla e,volta fuggita dal cinema, ha chiamato la polizia da un drugstore lì vicino. I testimoni sostengono di aver sentito un solo colpo di arma ...Poco più tardichiamata al 112 allertò i Carabinieri di Noto indirizzando gli uomini dell'Arma verso un casolare dove i militari rinvennero un uomo gravemente ferito al collo ed al capo da un ...L'area della stazione di Domat/Ems subirà un completo rifacimento, indica oggi la Ferrovia retica. Saranno investiti quasi trenta milioni di franchi. I lavori dureranno poco più di due anni a partire ...La polizia ha arrestato la coppia che il 9 gennaio aveva sparato a una donna che aveva chiesto ai due di fare silenzio all'interno di un cinema Gli Stati Uniti d'America non finiscono mai di stupire.