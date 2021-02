Spagna | ancora manifestazioni e scontri per l' arresto del rapper catalano Hasel

antonel52837259 : RT @MPenikas: @piccolojason @JolietJackBlues @nino_pitrone @matteoc1951 @giuno55 @IlConteIT @NapolitanoIda @Fort71488686 @APatrignan @fabio… - gpellarin84 : RT @davidemancino1: In Spagna il calo è stato di 1,4 anni, con dati di mortalità fino all’8 novembre contro quelli italiani che si fermano… - gpellarin84 : RT @davidemancino1: l’Italia è la quinta nazione con il maggior calo nella speranza di vita maschile nel 2020, preceduta nell’ordine da Spa… - IlConteIT : RT @MPenikas: @piccolojason @JolietJackBlues @nino_pitrone @matteoc1951 @giuno55 @IlConteIT @NapolitanoIda @Fort71488686 @APatrignan @fabio… - IlConteIT : RT @piccolojason: @nino_pitrone @matteoc1951 @MPenikas @giuno55 @JolietJackBlues @IlConteIT @NapolitanoIda @Fort71488686 @APatrignan @fabio… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna ancora

Sono giorni che lasi mobilita contro la vicenda di Hasel. Lo stesso premier Sanchez aveva promesso una riforma del codice penale affinché i reati d'opinione non prevedessero più la detenzione.L'Italia è l'unico Paese europeo che bloccatutti i licenziamenti. Ed è uno dei pochissimi a ... Insieme alla, l'Italia è anche il Paese che ha attivato la più vasta massa di sussidi alle ...Il portoghese a fine stagione lascerà il club spagnolo, si sussurra per andare al Betis: "Non è detto. La Serie A è un campionato che mi piace e può essere una possibilità per me. I tre portiere più i ...Teunissen in questa stagione avrebbe dovuto ricoprire un ruolo importante, perché sarebbe stato il braccio destro del campione belga. «Spero di non averlo perso completamente» ha detto Wout van Aert, ...