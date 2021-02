“Sono certo, sotto c’è lui!”. Il Cantante Mascherato, tutti pazzi per il Gatto. Ma chi si nasconde? Dopo gli indizi salta fuori il super nome (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nuovi indizi sul personaggio che si nasconde dietro, o sotto, fate voi, la maschera del Gatto. Il programma condotto da Milly Carlucci continua ad essere tra i più seguiti del palinsesto Rai e ad incuriosire i telespettatori che, oltre a valutare le prove canore dei singoli, Sono ‘chiamati’ ad indovinare i vip che si celano tramite buffi travestimenti. Al momento Sono ancora in gara Pappagallo, Gatto, Farfalla, Lupo e Orsetto. Ovviamente nessuno sa con certezza matematica chi siano i personaggi del mondo dello spettacolo , o del cosiddetto “star system” che dir si voglia, protagonisti di questa nuova edizione. E quindi gli indizi pubblicati sul profilo Instagram ufficiale del programma scatenano sempre una ridda di reazioni, commenti e interazioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nuovisul personaggio che sidietro, o, fate voi, la maschera del. Il programma condotto da Milly Carlucci continua ad essere tra i più seguiti del palinsesto Rai e ad incuriosire i telespettatori che, oltre a valutare le prove canore dei singoli,‘chiamati’ ad indovinare i vip che si celano tramite buffi travestimenti. Al momentoancora in gara Pappagallo,, Farfalla, Lupo e Orsetto. Ovviamente nessuno sa con certezza matematica chi siano i personaggi del mondo dello spettacolo , o del cosiddetto “star system” che dir si voglia, protagonisti di questa nuova edizione. E quindi glipubblicati sul profilo Instagram ufficiale del programma scatenano sempre una ridda di reazioni, commenti e interazioni ...

