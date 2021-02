Sondaggi politici elettorali: gli italiani si aspettavano di meglio dalla squadra di governo di Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 18 febbraio 2021 Sondaggi politici elettorali OGGI – Non pienamente soddisfatti: la maggior parte degli italiani non ha gradito particolarmente la squadra di governo formata dal nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. A rivelarlo è il Sondaggio Ipsos per la trasmissione Dimartedì, trasmessa lo scorso 16 febbraio su La7. Il 46% degli intervistati, infatti, afferma che si aspettava di meglio rispetto alla squadra di governo presentata dall’ex governatore della Bce. Il 35% invece afferma di non essere rimasto sorpreso dai nomi presentati a capo dei diversi ministeri. Solo il 5% sostiene che si aspettava di ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021)oggi 18 febbraio 2021OGGI – Non pienamente soddisfatti: la maggior parte deglinon ha gradito particolarmente ladiformata dal nuovo presidente del Consiglio Mario. A rivelarlo è ilo Ipsos per la trasmissione Dimartedì, trasmessa lo scorso 16 febbraio su La7. Il 46% degli intervistati, infatti, afferma che si aspettava dirispetto alladipresentata dall’ex governatore della Bce. Il 35% invece afferma di non essere rimasto sorpreso dai nomi presentati a capo dei diversi ministeri. Solo il 5% sostiene che si aspettava di ...

