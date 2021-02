Soleil Sorge dice la sua su Rosalinda e Zenga, poi affonda Luca Onestini: “Ho lasciato uno sfigato” (FOTO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Soleil Sorge titubante della storia fra Rosalinda ed Andrea Soleil Sorge è una dei milioni di telespettatori italiani che guardano con interesse la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Recentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta particolarmente stupita da un flirt che è nato da pochi giorni all’interno del loft più spiato d’Italia. Ovviamente stiamo parlando della storia fra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Infatti, dopo alcune settimane nelle quali i due gieffino si sono scambiati degli sguardi fugaci, carezze, ora la messinese e il modello sembrano essere molto più intimi. Tutto è cambiato in meglio dopo la diretta di lunedì sera nella quale il conduttore Alfonso Signorini ha confessato a tutti i coinquilini che Giuliano Condorelli, fidanzato ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021)titubante della storia fraed Andreaè una dei milioni di telespettatori italiani che guardano con interesse la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Recentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta particolarmente stupita da un flirt che è nato da pochi giorni all’interno del loft più spiato d’Italia. Ovviamente stiamo parlando della storia fraCannavò ed Andrea. Infatti, dopo alcune settimane nelle quali i due gieffino si sono scambiati degli sguardi fugaci, carezze, ora la messinese e il modello sembrano essere molto più intimi. Tutto è cambiato in meglio dopo la diretta di lunedì sera nella quale il conduttore Alfonso Signorini ha confessato a tutti i coinquilini che Giuliano Condorelli, fidanzato ...

CiprianiFranci : RT @ViorelTurci: Alba Parietti Rita Rusic Vladimir Luxuria Karina Cascella Soleil Sorge MTR Valeria Marini Francesca Cipriani Il prossimo… - 80miriams : chi è la # 1 hater degli zengavò e perché proprio soleil sorge? #exrosmello #prelemi - Mariela74630592 : @pomeriggio5 Soleil sorge una vip? Ma è pomeriggio 5 o la sai l'ultima? - watsonperiodt : @PLATA2208 @Anna69380837 @_Anahys_ @Soleil_stasi Se per te Soleil Sorge non è di certo un mio problema, sei tu che… - watsonperiodt : @PLATA2208 @Anna69380837 @_Anahys_ @Soleil_stasi Very Important People e Soleil Sorge non è di certo una 'persona molto importante' ?? -