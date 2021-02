SOCIAL Nathalia Felix e la foto direttamente da Dubai | la risposta di Douglas Costa

(Di giovedì 18 febbraio 2021), modella e compagna del giocatore del Bayern Monaco, è solita condividere suimomenti di vita quotidiana. La modella brasiliana ha postato unasu Instagram che la ritrae in quel diin un momento di relax. Laha ricevuto tanti like e un commento particolare, quello di, che ha risposto all'immagine con tanti cuori.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLZuEZlswyr/" Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : SOCIAL Nathalia

Linkiesta.it

I protagonisti sono una coppia di amici, Luca Clobzich (elle) eGemmano (enne), che ...che chiamano al telefono" e "Tenere sempre al corrente i genitori di ciò che si fa in rete e sui...I protagonisti sono una coppia di amici, Luca Clobzich (elle) eGemmano (enne), che ...che chiamano al telefono" e "Tenere sempre al corrente i genitori di ciò che si fa in rete e sui...Il prodotto, giocoso e leggero, insegna in modo intelligente il linguaggio e le insidie che si annidano sui social. Tra challenge, ricatti e le buone vecchie raccomandazioni ...