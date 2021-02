Sindacati contro le ' classi pollaio' a scuola | ' Così è impensabile garantire il diritto alla salute'

(Di giovedì 18 febbraio 2021) "Per l'attuale anno scolastico, vista l'emergenza Covid, il Ministero ha stanziato risorse aggiuntive per un precariato aggiuntivo docente e Ata, ma lanon deve vivere di incertezza e ...

rbonacina : #maddai Casa Jannacci: voci dal giurassico, i sindacati contro l'affidamento al Terzo settore… - ZenatiDavide : Governo, sinistra e SI Cobas in piazza: “Non crediamo alle parole di Draghi, noi all’opposizione al fianco dei lavo… - cronachelucane : VACCINI FASE 2, «NECESSARIO METTERE IN FUNZIONE PIÙ CENTRI VACCINALI» - I sindacati sollecitano la Regione: «Immuni… - CDNewsCalabria : Scuole, sindacati contro Spirlì: proclamato lo stato di agitazione del personale - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati contro

LaC news24

"Per l'attuale anno scolastico, vista l'emergenza Covid, il Ministero ha stanziato risorse aggiuntive per un precariato aggiuntivo docente e Ata, ma la scuola non deve vivere di incertezza e ...Questo vaogni logica risultando troppo limitante per le imprese sociali e le cooperative del Trentino. Secondo ila Provincia insieme alle altre regioni e al governo italiano ...La presidente di Confcooperative Federsolidarietà Lombardia obbligata a ri-spiegare: “il privato sociale agisce da sempre una funzione pubblica”. Ma a Milano qualcuno continua a non capire riportando ...Ancora caos nella scuola calabrese dopo l'ultima bomba del presidente facente funzioni Nino Spirlì, che ha annunciato un'imminente chiusura delle scuole ...