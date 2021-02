Silvia Chimienti | meno alunni per classe e recupero prestigio sociale della professione Questo quello che gli insegnanti ci aspettiamo

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 18 febbraio 2021), Onorevole M5S alla Camera dei Deputati nella XVII Legislatura e docente di Italiano, Latino e Greco commenta questi primi giorni del nuovo Governo e le prime indicazioni per la scuola. "Recuperare le persone, non le ore" dice la: la soluzione non è costringere glia scuola in estate. Serve maggiore attenzione per gli studenti, ma anche per gli, che inperiodo di emergenza si sono spesi per una didattica a distanza per la maggior parte non solo efficace ma anche innovativa. L'articolo .