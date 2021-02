Sibilia | il grillino che ha fatto sparire di corsa dai social tutte le frasi anti-Draghi

Bierbrauer53 : RT @aciapparoni: Carlo Sibilia, M5S, ha cancellato dai social tutte le sue sparate contro #Draghi perché vuole salvare il posto da sottoseg… - ananassobasso : RT @aciapparoni: Carlo Sibilia, M5S, ha cancellato dai social tutte le sue sparate contro #Draghi perché vuole salvare il posto da sottoseg… - Vito_Cipolla : RT @_DAGOSPIA_: IL GRILLINO FORMATO GRULLINO - CARLO SIBILIA HA CANCELLATO DAI SOCIAL LE SPARATE SU DRAGHI - aciapparoni : RT @aciapparoni: Carlo Sibilia, M5S, ha cancellato dai social tutte le sue sparate contro #Draghi perché vuole salvare il posto da sottoseg… - CaioGCM : RT @_DAGOSPIA_: IL GRILLINO FORMATO GRULLINO - CARLO SIBILIA HA CANCELLATO DAI SOCIAL LE SPARATE SU DRAGHI -

Ultime Notizie dalla rete : Sibilia grillino

Da www.liberoquotidiano.it CARLOLUIGI DI MAIO Cosa non si fa per una poltrona. Lo sa bene Carlo, ila un passo dall'essere messo alla porta. Il sottosegretario uscente all'Interno ha infatti ben pensato di cancellare tutte le tracce di ...Cosa non si fa per una poltrona. Lo sa bene Carlo, ila un passo dall'essere messo alla porta. Il sottosegretario uscente all'Interno ha infatti ben pensato di cancellare tutte le tracce di un passato imbarazzante. Il Cinque Stelle -...C’è in ballo la conferma nel ruolo di Sottosegretario al Ministero dell’Interno. Per questo motivo l’attuale vice ministro carlo Sibilia avrebbe cancellato i post che aveva pubblicato su twitter, quel ...Per Forza Italia sono in lizza Francesco Battistoni all'Agricoltura, Andrea Mandelli alla Salute, Francesco Paolo Sisto alla Giustizia, e ancora il deputato Cosimo Sibilia, Marco Marin o Paolo Barelli ...