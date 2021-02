“Sex and the City”, la controfigura di Charlotte rivela: «Alcuni atteggiamenti sul set mi sconvolgono ancora oggi» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il revival della famosissima serie HBO ormai è cosa certa. C’è un titolo, And just like that…, e c’è un teaser, condiviso sui social dalle protagoniste. Insomma il ritorno di Sex and the City è attesissimo e se ne legge ovunque, soprattutto per il dramma dell’assenza di Kim Cattrall e la sua faida con Sarah Jessica Parker. X Ma di recente sono emersi altri retroscena ben più problematici. A svelare Alcuni episodi di sessismo e la mascolinità tossica sul set è Heather Kristin, che all’Indipendent ha raccontato dei tempi in cui lavorava come controfigura per Kristin Davis (Charlotte). Leggi anche › Kim Cattrall: «Mai stata amica delle mie colleghe di Sex and The City» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il revival della famosissima serie HBO ormai è cosa certa. C’è un titolo, And just like that…, e c’è un teaser, condiviso sui social dalle protagoniste. Insomma il ritorno di Sex and theè attesissimo e se ne legge ovunque, soprattutto per il dramma dell’assenza di Kim Cattrall e la sua faida con Sarah Jessica Parker. X Ma di recente sono emersi altri retroscena ben più problematici. A svelareepisodi di sessismo e la mascolinità tossica sul set è Heather Kristin, che all’Indipendent ha raccontato dei tempi in cui lavorava comeper Kristin Davis (). Leggi anche › Kim Cattrall: «Mai stata amica delle mie colleghe di Sex and The» ...

