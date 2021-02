"Serve un miracolo?". Paolo Bonolis, il retroscena sulla zia proclamata venerabile da Bergoglio: parole pesantissime (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il difficile rapporto tra Paolo Bonolis, Dio e la fede passa anche da Adele Bonolis, sorella di suo nonno Carlo, zia del celebre conduttore Mediaset di Avanti un altro e Ciao Darwin. La donna è stata proclamata venerabile da Papa Francesco il 21 gennaio e oggi è al centro di una causa di Beatificazione e Canonizzazione. Intervistato dal settimanale Oggi, Bonolis, solitamente molto attento a preservare la propria intimità, che custodisce gelosamente nonostante la grande visibilità mediatica a cui è esposto da almeno 30 anni, parla di zia Adele senza nascondersi: "Serve un miracolo? Come un coniglio bianco che salti fuori all'improvviso? E allora auguro alla zia di farlo. Per me, il miracolo è nelle sue opere". parole di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il difficile rapporto tra, Dio e la fede passa anche da Adele, sorella di suo nonno Carlo, zia del celebre conduttore Mediaset di Avanti un altro e Ciao Darwin. La donna è statada Papa Francesco il 21 gennaio e oggi è al centro di una causa di Beatificazione e Canonizzazione. Intervistato dal settimanale Oggi,, solitamente molto attento a preservare la propria intimità, che custodisce gelosamente nonostante la grande visibilità mediatica a cui è esposto da almeno 30 anni, parla di zia Adele senza nascondersi: "un? Come un coniglio bianco che salti fuori all'improvviso? E allora auguro alla zia di farlo. Per me, ilè nelle sue opere".di ...

