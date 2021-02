Serraj pizzicato in centro a Roma Le foto

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez al, è ancoradove sta seguendo la degenza per un lungo intervento chirurgico subito nei giorni scorsi. Stanco e affannato, raccontano i testimoni, ma in condizioni di salute sufficientemente buone, stando alle immagini che Formiche.net ha ottenuto in esclusiva.passeggia per le vie della Capitale italiana protetto da uomini della sicurezza. La barba lunga fa presupporre che non si sia trattato di un intervento ai denti, come ipotizzato da alcuni media. Sulle condizioni di salute del leader libico si specula da tempo. Al Hadath, tv dell’emittente emiratina Al Arabiyaha, recentemente ha diffuso l’informazione che soffra di una forma tumorale, notizia circolata non senza secondi fini. L’infowar in Libia è attivissima, e mostrare indebolito il capo del governo onusiano ...