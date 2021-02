Serena Williams, è ancora maledizione Slam. Osaka vince: finale contro la Brady (Di giovedì 18 febbraio 2021) La semifinale nobile dell'Open d'Australia condanna ancora una volta Serena Williams e qualifica per la finale la giapponese Naomi Osaka che ha superato la 39enne americana per 6 - 3 6 - 4 in appena ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) La seminobile dell'Open d'Australia condannauna voltae qualifica per lala giapponese Naomiche ha superato la 39enne americana per 6 - 3 6 - 4 in appena ...

WeAreTennisITA : - 2?? vittorie per la storia. Serena Williams batte anche Simona Halep e raggiunge la semifinale agli #AusOpen. H… - WeAreTennisITA : FINALE ? Naomi Osaka batte anche Serena Williams e raggiunge la sua quarta finale Slam in carriera. Naomi è stata d… - gebisst : RT @WeAreTennisITA: FINALE ? Naomi Osaka batte anche Serena Williams e raggiunge la sua quarta finale Slam in carriera. Naomi è stata devas… - henryejune : RT @GeorgeSpalluto: Osaka devastante. 63 64 a Serena Williams e per la 4^ volta è in una finale Slam. Che campionessa Naomi. Perde un turno… - RassegnaZampa : #Tennis Serena Williams, è ancora maledizione Slam. Osaka vince e va in finale -