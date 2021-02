Serena Rossi: “Dopo Mina Settembre inseguita dai paparazzi, andiamo a fare spesa insieme” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ entrata nel cuore di milioni di telespettatori grazie alla sua interpretazione in Mina Settembre. Serena Rossi, trentacinque anni, napoletana, ha affascinato tutti nella fiction di Rai Uno e si è aggiudicata il titolo di ‘regina degli ascolti’. “Dopo Mina Settembre mi sono ritrovata i paparazzi sotto casa. Un giorno io stavo andando a fare la spesa e loro sono venuti con me dal macellaio” ha spiegato l’attrice in una intervista a La Repubblica. Serena ammette di somigliare un po’ a Mina, “abbiamo la stessa empatia. Credo che la cosa più importante sia ascoltare. Spesso in tv vedo persone che intervistano senza ascoltare”. E’ indubbiamente una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ entrata nel cuore di milioni di telespettatori grazie alla sua interpretazione in, trentacinque anni, napoletana, ha affascinato tutti nella fiction di Rai Uno e si è aggiudicata il titolo di ‘regina degli ascolti’. “mi sono ritrovata isotto casa. Un giorno io stavo andando alae loro sono venuti con me dal macellaio” ha spiegato l’attrice in una intervista a La Repubblica.ammette di somigliare un po’ a, “abbiamo la stessa empatia. Credo che la cosa più importante sia ascoltare. Spesso in tv vedo persone che intervistano senza ascoltare”. E’ indubbiamente una ...

