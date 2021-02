Serena Bortone, quell’evento incancellabile: la dolorosa chiamata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Bortone ha raccontato quell’evento incancellabile della sua vita. Scopriamo insieme cos’è successo alla nota conduttrice televisiva. Serena Bortone oggi sarà in onda con il programma televisivo che la vede come conduttrice, “Oggi è un altro giorno”. Nella puntata di questo pomeriggio tantissimi saranno gli ospiti speciali che andranno in studio da lei. Ma addentriamoci Leggi su youmovies (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha raccontatodella sua vita. Scopriamo insieme cos’è successo alla nota conduttrice televisiva.oggi sarà in onda con il programma televisivo che la vede come conduttrice, “Oggi è un altro giorno”. Nella puntata di questo pomeriggio tantissimi saranno gli ospiti speciali che andranno in studio da lei. Ma addentriamoci

tomasa_zanda : RT @MGCalandrone: Sommersa dall'amore (non so come chiamarlo altrimenti), ripropongo la bella intervista di ieri a Rai Uno. Serena Bortone… - VentagliP : RT @MGCalandrone: Sommersa dall'amore (non so come chiamarlo altrimenti), ripropongo la bella intervista di ieri a Rai Uno. Serena Bortone… - TTNHEC : RT @MGCalandrone: Sommersa dall'amore (non so come chiamarlo altrimenti), ripropongo la bella intervista di ieri a Rai Uno. Serena Bortone… - comemusica : RT @MGCalandrone: Sommersa dall'amore (non so come chiamarlo altrimenti), ripropongo la bella intervista di ieri a Rai Uno. Serena Bortone… - VCaramanna : #oggièunaltrogiorno perché Serena Bortone non invita meno ospiti in modo da fare delle interviste meno sbrigative e… -