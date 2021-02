Selvaggia Lucarelli: frecciatina alla senatrice di Forza Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con un recente post sui sui profili social Selvaggia Lucarelli ha commentato sarcasticamente una foto condivisa da Anna Maria Bernini che, scatenata, ha postato un particolare fotomontaggio. Ieri al Senato è stata votata la fiducia al governo Draghi, con 262 voti favorevoli e 40 contrari. Anna Maria Bernini, così, ieri pomeriggio aveva annunciato la diretta Facebook e Instagram delle votazioni, che si sarebbero tenute intorno alle 21:30. Il suo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con un recente post sui sui profili socialha commentato sarcasticamente una foto condivisa da Anna Maria Bernini che, scatenata, ha postato un particolare fotomontaggio. Ieri al Senato è stata votata la fiducia al governo Draghi, con 262 voti favorevoli e 40 contrari. Anna Maria Bernini, così, ieri pomeriggio aveva annunciato la diretta Facebook e Instagram delle votazioni, che si sarebbero tenute intorno alle 21:30. Il suo Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : L’improvvisa e insopportabile campagna contro gli scienziati “gufi. - TanRiddle2 : i miei tweet più popolari: - foto di un pezzo del mio culo - difesa del make-up di giorgia meloni dall'ipocrisia d… - armidago68 : RT @DalilaAdrower: L'insostenibilità della stupidità 'In pratica, #Ricciardi vorrebbe chiudere tutti gli italiani in casa per ripicca nei c… - Pietro86632940 : Quanto la schifo. - Khris_St : RT @flayawa: Vi informo che Selvaggia #Lucarelli ha intervistato Rocco #Casalino. #PausaMerda -