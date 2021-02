Seiko Hashimoto è la nuova presidente del Comitato Tokyo 2020 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Seiko Hashimoto è la nuova presidente del Comitato di Tokyo 2020 dopo le dimissioni di Mori per le frasi sessiste. Seiko Hashimoto è la nuova presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo 2020. Prende il posto di Yoshiro Mori, che ha dovuto rassegnare le dimissioni dopo essere stato accusato di aver pronunciato parole offensive contro le donne. Chi è Seiko Hashimoto Seiko Hashimoto ha alle sue spalle una carriera sportiva di assoluto spessore, che sicuramente ha contribuito alla sua promozione–lampo per la sostituzione di Yoshiro Mori, che ha dovuto rassegnare le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021)è ladeldidopo le dimissioni di Mori per le frasi sessiste.è ladelorganizzatore dei Giochi di. Prende il posto di Yoshiro Mori, che ha dovuto rassegnare le dimissioni dopo essere stato accusato di aver pronunciato parole offensive contro le donne. Chi èha alle sue spalle una carriera sportiva di assoluto spessore, che sicuramente ha contribuito alla sua promozione–lampo per la sostituzione di Yoshiro Mori, che ha dovuto rassegnare le ...

