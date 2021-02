Seadas | la ricetta dolce sarda di Michele Farru

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladelledi, ladi E’ sempre mezzogiorno. E’ ladei dolci fritti con il ripieno di formaggio, zucchero e scorza di limone grattugiata. Una vera delizia checi mostra nella cucina di Antonella Clerici. In questo modo con gran semplicità possiamo provare tutti a preparare le dolci, i dolci sardi. Esiste anche la versione, ottima anche quella. Possiamo anche preparare il giorno prima le, le mettiamo in frigo ben coperte e al momento le friggiamo per servirle calde e così ancora più buone. Ecco laE’ sempre mezzogiorno delle dolcidi ...