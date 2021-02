Scuole chiuse Bolzano, servizio di emergenza per le famiglie. Le info utili (Di giovedì 18 febbraio 2021) In tutta la provincia di Bolzano nella settimana dal 22 al 28 febbraio 2021 e nei comuni di Merano, San Pancrazio (Val d’Ultimo), Rifiano e Moso in Passiria fino al 7 marzo 2021 compreso, sarà sospesa l’attività in presenza delle Scuole dell’infanzia, delle Scuole primarie e delle secondarie di I e II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) In tutta la provincia dinella settimana dal 22 al 28 febbraio 2021 e nei comuni di Merano, San Pancrazio (Val d’Ultimo), Rifiano e Moso in Passiria fino al 7 marzo 2021 compreso, sarà sospesa l’attività in presenza delledell’infanzia, delleprimarie e delle secondarie di I e II grado. L'articolo .

