Scuola in estate? No grazie (Di giovedì 18 febbraio 2021) I ragazzi di Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni hanno realizzato un sondaggio online per capire cosa pensano gli adolescenti dell’ipotesi paventata dal nuovo Governo Draghi di prolungare la Scuola fino al 30 giugno. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) I ragazzi di Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni hanno realizzato un sondaggio online per capire cosa pensano gli adolescenti dell’ipotesi paventata dal nuovo Governo Draghi di prolungare lafino al 30 giugno. abr/ su Il Corriere della Città.

Italpress : Scuola in estate? No grazie - pastalsalmon : RT @littlemvoony: STUDIO SCUSATEMI E POI SE MI FAI ANDARE A SCUOLA D'ESTATE NON SI PUÒ RIMANDARE GENTE COL DEBITO A ME VA BENE SOLO SE FANN… - pastalsalmon : RT @littlemvoony: RAGA GIURO CHE SE FA STA CAZZATA IO ESPATRIO MI FACCIO UN CULO COSÌ TUTTO L'ANNO PER LA SCUOLA E L'UNICO MOTIVO PER CUI L… - prdsskz : Ma ho appena letto che vogliono far andare a scuola gli studenti pure d’estate!??? Compreso il pomeriggio e i weekend??? Oomfs prego per voi - michiamogiu : sentite io non la faccio scuola anche nei week end o in estate piuttosto vado a zappare -